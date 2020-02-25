Заместитель помощника госсекретаря США посетит Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Заместитель помощника госсекретаря США в Бюро по энергетическим ресурсам Курт Доннелли посетит Азербайджан в конце февраля, сказали Trend в Госдепартаменте США.

Как отметили в Госдепе, он примет участие на шестом заседании Консультативного совета "Южного газового коридора" (ЮГК), которое состоится 28 февраля в Баку.

Напомним, что первое заседание Консультативного совета ЮГК состоялось 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года, третье – 23 февраля 2017 года, четвертое – 15 февраля 2018 года, пятое - 20 февраля 2019 года.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии. Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)