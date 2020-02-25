Вугар Байрамов: Италия и далее останется основным торговым партнером Азербайджана (ВИДEO)

БАКУ /Trend/ - В товарообороте между Италией и Азербайджаном наблюдается ощутимый рост.

Об этом в рамках видеопроекта PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah сказал во вторник Trend эксперт-экономист Вугар Байрамов, комментируя итоги государственного визита Президента Ильхама Алиев в Италию.

По его словам, пятая доля товарооборота Азербайджана приходится на Италию.

"Практически, свыше 20 процентов товарооборота Азербайджана приходится на долю Италии. В то же время, Азербайджан оказывает значительный вклад с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, удовлетворения потребности Европы, в том числе Италии, в нефти. Сотрудничество между Азербайджаном и Италией сформировалось уже давно, учитывая, что Азербайджан выносит свою нефть на европейский рынок посредством этой страны. Следует отметить, что сотрудничество в этой сфере динамично развивается. Таким образом, Азербайджан во второй половине 2020 года намерен транспортировать в Италию природный газ. А это означает, что на европейский рынок, включая и Италию, будет экспортирована продукция стоимостью 210 миллионов манатов", - уточнил Вугар Байрамов.

Эксперт сообщил, что Азербайджан, в то же время, намерен продавать на итальянском рынке, в том числе и ненефтяную продукцию.

"Италия считается новым рынком для Азербайджана в плане ненефтяного экспорта. На следующем после визита Президента Азербайджана в Италию этапе, ожидается, что отношения будут развиваться не только в нефтяном, но и в ненефтяном секторе. Естественно, это крайне важно с точки зрения поставки ненефтяной продукции Азербайджана на новые рынки, и роста объема поступающей в страну иностранной валюты. В этом смысле, Италия и в дальнейшем останется торговым партнером Азербайджана. Стратегическое партнерство между двумя странами позволит азербайджанским предпринимателям, действующим в ненефтяном секторе, извлечь выгоду из развития этих отношений", - сказал Байрамов.

Эксперт подчеркнул, что участие Президента Ильхама Алиева в круглом столе на тему "Энергетическая безопасность" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, как и иедеи о региональных и глобальных вопросах,озвученные там, говорят о том, что Азербайджан стал одной из ключевых региональных держав.

"Азербайджан, практически, является страной, влияющей на сохранении безопасности в регионе. В то же время, Азербайджан обладает не только региональным влиянием, но и вносит неоценимый вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы. Как и отметил глава государства в ходе упомянутого круглого стола, Азербайджан - единственный новый альтернативный поставщик углеводородов для Европы. А это говорит о значимости Азербайджана для региона и Европы в целом", - подытожил Вугар Байрамов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)