Проведение т.н. "выборов" сепаратистским режимом противоречит международным нормам и является нелегитимным - политолог

БАКУ/Trend/ - Сам факт проведения так называемых "выборов" сепаратистским, никем не признанным, режимом, созданным на оккупированных землях Азербайджана, противоречит международным нормам и принципам и является нелегитимным.

Об этом сказал Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, комментируя сообщение армянских СМИ о том, что группа американских конгрессменов по приглашению представителей сепаратистского режима Нагорного Карабаха направятся на оккупированные территории Азербайджана для наблюдения за ходом предстоящих так называемых "выборов".

Политолог напомнил, что Международное сообщество не признает так называемую "НКР" как государство и, соответственно, не признает правовых рамок предстоящих "выборов": "Кроме того, так называемые "выборы" являются нарушением законов Азербайджана и направлены на подрыв переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и официальный Баку не раз об этом заявлял. Но сепаратисты продолжают игнорировать все нормы и принципы международного права".

Далее он отметил, что если речь идет о посещении иностранными гражданами оккупированных территорий Азербайджана, то это в первую очередь должно согласовываться с Азербайджаном: "Разрешение на посещение Нагорного Карабаха может дать только азербайджанская сторона. Так должны обстоять дела".

По словам эксперта, это далеко не первый случай, когда карабахские сепаратисты всякими способами пытаются заманить депутатов, политиков, общественных деятелей из разных стран на оккупированные территории, чтобы созданное ими на оккупированных территориях Азербайджана самопровозглашенное образование получило международное признание: "Все эти визиты отдельных депутатов и политиков, как правило, спонсируются армянской диаспорой, носят частный характер и не имеют отношения к официальной позиции стран, чьими гражданами они являются. И все это никак не сможет повлиять на принятие какого-либо важного решения со стороны Вашингтона или другой страны. Все подобного рода инициативы являются незаконными, нарушающими основополагающие нормы и принципы международного права, и соответственно не могут быть реализованы на этой территории".

Между тем, политолог считает, что в последние годы с появлением "черного списка" МИД Азербайджана, ситуация существенно изменилась: "Появление "черного списка" МИД Азербайджана, в который включают всех, кто без разрешения официального Баку приезжает в оккупированный Нагорный Карабах, стало действенной мерой".

В заключении он заявил, что этот факт не должен ни в коем случае останавливать Азербайджан: "Азербайджанская сторона, имея на руках соответствующие инструменты международного права, а также возможности прямого диалога с Вашингтоном, должна блокировать любые предложения, которые по своей сути ставят под вопрос суверенные права официального Баку и юрисдикцию Азербайджана в оккупированных территориях".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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