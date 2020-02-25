В Азербайджане аннулированы итоги голосования еще по двум избирательным участкам

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение в связи с 40-м Кяпязским вторым (Гянджа) избирательным округом.

Как сообщает во вторник Trend, в обращении указывается на ряд правонарушений в вышеуказанном округе в день выборов.

Член ЦИК Тофиг Гасанов сообщил, что в связи с обращением Комиссия провела тщательное расследование. Указанные нарушения были выявлены на четвертом и шестом участках. Гасанов предложил аннулировать результаты выборов по этим участкам.

Предложение члена Комиссии было принято по итогам голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)