В Азербайджане аннулированы итоги голосования еще по двум избирательным участкам
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение в связи с 40-м Кяпязским вторым (Гянджа) избирательным округом.
Как сообщает во вторник Trend, в обращении указывается на ряд правонарушений в вышеуказанном округе в день выборов.
Член ЦИК Тофиг Гасанов сообщил, что в связи с обращением Комиссия провела тщательное расследование. Указанные нарушения были выявлены на четвертом и шестом участках. Гасанов предложил аннулировать результаты выборов по этим участкам.
Предложение члена Комиссии было принято по итогам голосования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
От имени Президента Ильхама Алиева дан прием в честь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещен видеоролик, посвященный 28-ой годовщине Ходжалинского геноцида (ВИДЕО)
Министр: Словения рассматривает "Южный газовый коридор" как элемент укрепления энергобезопасности ЕС
Государственный визит Президента Азербайджана в Италию свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений - политолог
Проведение т.н. "выборов" сепаратистским режимом противоречит международным нормам и является нелегитимным - политолог
«Азербайджанские Авиалинии» перешли на новые технологии Amadeus в сфере обслуживания пассажиров (ФОТО)
В Баку проведено VIII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция
Турал Гянджалиев: Мы сделаем все, чтобы привлечь к международному суду виновников Ходжалинской трагедии