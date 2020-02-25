Завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) (версия 2)

Политика 25 февраля 2020 20:46 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 20:35 )

БАКУ /Trend/ - 25 февраля завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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