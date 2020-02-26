Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит приобретение современного оружия у Турции

Политика 26 февраля 2020 01:16 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит приобретение современного оружия у Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжит приобретение современного оружия у Турции.

Об этом, как передает Trend, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлением для печати.

"Состоялся обмен мнениями о дальнейшем взаимодействии в области обороны. Только в прошлом было проведено 13 совместных военных учений. В нынешнем году их будет еще больше. Азербайджан продолжит приобретение современного оружия у Турции, и сегодня мы также говорили об организации совместного производства", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что Реджеп Тайип Эрдоган недавно поставил цель - довести торговый оборот до 15 миллиардов долларов. "Считаю, что это возможно, так как в прошлом году наш торговый оборот увеличился на 33 процента и достиг 4, 5 миллиарда долларов. Уверен, что подписанные сегодня документы, в том числе соглашение о преференциальной торговле, придадут большой импульс увеличению торгового оборота", - заявил азербайджанский лидер.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане работают около 4 тысяч турецких компаний, которые более чем в 300 проектах проделали работу в объеме 16 миллиардов долларов. "По этим параметрам Турция занимает первое место. Считаю, что на очень высоком уровне находится и взаимное инвестирование. На сегодняшний день Азербайджан вложил в экономику Турции 18 миллиардов, а Турция - в экономику Азербайджана 12,5 миллиарда долларов инвестиций. Такое большое инвестирование еще раз подтверждает наше братство, потому что только в братскую страну можно вложить такой объем средств", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Естественно, сегодня мы провели широкий обмен мнениями о дальнейшем взаимодействии, добавил он. "В ноябре прошлого года мы вместе отметили в Турции полное завершение TANAP. Это - основная часть Южного газового коридора. Уверен, что до конца нынешнего года Южный газовый коридор полностью будет сдан в эксплуатацию, так как реализация его последнего проекта - ТАР - достигла 92 процентов. Обсуждались и другие вопросы, связанные с энергией", - добавил глава государства.

По его словам, есть большие достижения и в транспортной сфере. "Успешно функционирует построенная нами совместно железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня говорилось о дальнейшем функционировании этой дороги, а также был подписан важный документ - Меморандум о взаимопонимании относительно строительства железной дороги Карс-Нахчыван. Этот вопрос имеет особое значение, так как из-за оккупационной политики Армении Нахчыван уже много лет живет, можно сказать, в условиях блокады. Поставка производимой в Нахчыване продукции на внешние рынки является большой проблемой. Строительство железной дороги Карс-Игдыр-Нахчыван устранит эту проблему, и, таким образом, развитие, благосостояние Нахчыванской Автономной Республики, где проходит единственная сухопутная граница между Азербайджаном и Турцией, улучшатся. Благодарю за это соглашение. Также был проведен обмен мнениями о дальнейшей деятельности, успешном развитии Нахчывана. Три года назад был составлен перечень товаров, который можно экспортировать из Нахчывана в Турцию. Мы благодарны и за это, уверен, что в будущем количество экспортных операций из Нахчывана в Турцию возрастет", - заявил Президент Ильхам Алиев.

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