Закир Гасанов выразил соболезнования минобороны Турции

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику генштаба генералу армии Яшару Гюлеру, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны.

"Вести о том, что десятки военнослужащих вооруженных сил братской Турции стали шехидами и были ранены в результате вероломной атаки в городе Идлиб Сирии глубоко опечалили меня.

Желаем упокоения душ погибших, разделяем скорбь их близких и выражаем их семьям глубочайшие соболезнования. Раненым желаем скорейшего выздоравливания. Ваша скорбь - это наша скорбь. Выражаю уверенность в том, что военная операция по борьбе с террором, осуществляемая вооруженными силами Турции, увенчается успехом, и желаю удачи", - говорится в соболезновании.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)