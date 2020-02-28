Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью турецких военнослужащих.
"Уважаемый господин Президент,
Дорогой брат,
С чувством глубокой скорби воспринял известие о гибели турецких солдат.
В связи с произошедшим событием от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции глубокое соболезнование.
Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме главы государства.
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