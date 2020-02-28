До сумгайытских событий из Армении уже были изгнаны свыше 4 тыс. азербайджанцев - историк

БАКУ/Trend/ - Армяне заинтересованы в том, чтобы депортация азербайджанцев преподносилась как событие, произошедшее после сумгайытских событий, но в действительности депортация началась до них - с января 1988 года, сказал в пятницу Trend доктор философии по истории, доцент Асад Гурбанлы, который проводил исследования на тему "Политика против Азербайджанцев в Армянской ССР".

По его словам, начиная со второй половины января с различных территорий Армении, где проживали азербайджанцы, в Азербайджан стали приезжать беженцы: "В те годы поток беженцев уже был, но армянская пресса это скрывала, и специально обнародовала после сумгайытских событий, желая преподнести их причиной отъезда азербайджанцев из Армении и ввести в заблуждение общественность. На самом же деле азербайджанцы были изгнаны из Армении гораздо раньше".

Историк отметил, что с января вплоть до конца февраля, когда начались погромы в Сумгайыте (29.02.1988-1.03.1988), из Армении уже были изгнаны более 4 тысяч азербайджанцев: "Эти азербайджанцы были насильно изгнаны из Армении. Их машины обстреливались армянами, на села, в которых проживали азербайджанцы, совершались нападения".

Гурбанлы добавил, что дискриминация азербайджанцев в Армении на государственном уровне осуществлялась еще с 1925 года: "В 1960-х годах эта политика усилилась. Армянский народ отмечал ими же выдуманный геноцид. Но, начиная с 1960 года эту "миссию" взяло на себя Армянское государство, тем самым началось еще большее притеснение азербайджанцев. Именно в те годы армянская молодежь стала выступать против азербайджанских тюрков, и росла в духе ненависти к ним. Самое большое в связи с этим событие произошло в 1983 году в примыкающем к Еревану Масисском районе. Во время свадьбы армянская молодежь напала на людей, на их дома, осквернила могилы азербайджанцев".

Ученый-историк рассказал, что число азербайджанцев, уехавших из Армении во время депортации 1988 года, спорное: "По официальной информации, из Армении было депортировано 189 тысяч азербайджанцев. Но это неверная информация, потому что не была учтена численность азербайджанских студентов, уехавших учиться из Армении в другие страны, служащих армии, лиц, отбывающих наказание, и других. По информации, собранной мной, из Армении были депортированы порядка 250 тысяч азербайджанцев. Кроме того, среднестатистическая численность азербайджанцев в Армении была намного больше самих армян. Это отмечают и российские демографы, и другие ученые, которые занимались этой проблемой".

Гурбанлы сказал, что армяне высказывают необоснованные мнения о том, что якобы в Нагорном Карабахе нарушались их права, их притесняли азербайджанцы по этническому принципу: "Во время переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта армяне пытаются поднимать этот вопрос. В таком случае в переговорном процессе необходимо поднимать вопрос и о защите азербайджанских беженцев из Западного Азербайджана".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)