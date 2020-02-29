Конгрессмен США выступил с заявлением в связи с Ходжалинской трагедией

БАКУ/Trend/ - 26 февраля сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, член комитета Конгресса США по иностранным делам Стив Шабот выступил с заявлением в связи с Ходжалинской резней, сообщает в субботу Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

Помимо того, что это заявление было указано в повестке дня Конгресса, 26 февраля конгрессмен также присутствовал на мероприятии в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США, посвященном 28-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Конгрессмен с чувством глубокой скорби почтил память жертв Ходжалинской резни, которую он назвал самой мрачной главой в армяно-азербайджанском конфликте. Шабот сказал, что осенью 1992 года армянские и советские силы начали осаду города Ходжалы Нагорно-карабахского региона. После бомбардировки города в ночь с 25-го на 26-ое февраля эти силы перешли в наступление и убили более 600 невинных азербайджанцев, включая женщин, детей и стариков.

Член Конгресса, ссылаясь на отчет Human Rights Watch от 1992 года, заявил, что при нападении на город были намеренно нарушены со стороны армян законодательные ограничения, в результате которого пострадали ни в чем не повинные гражданские лица, часть из которых погибла и часть была вынуждена покинуть город.

Член Конгресса затем подчеркнул, что жертвы Ходжалы напоминают нам о ценности мира и человечности. Несмотря на усилия США и международного сообщества по мирному урегулированию конфликта, он все еще продолжается. Он призвал стороны поддержать предложения Минского процесса ОБСЕ для разрешения этого конфликта, продолжающегося на протяжении нескольких десятилетий.

Член Конгресса, еще раз почтивший память невинных людей, погибших в результате ужасных событий в Ходжалы почти 30 лет назад, призвал других коллег вспоминать этот трагический день Азербайджана.