Закон Азербайджана «О медиации» - довольно емкий и актуальный - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Принятие закона «О медиации» - очень серьезный шаг на пути к цивилизованному разрешению социальных конфликтов в Азербайджане.

Об этом сказал Trend руководитель Агентства примирительных технологий центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в России Максим Беляев.

Эксперт отметил, что как юрист и как семейный медиатор он полностью поддерживает принятие в Азербайджане закона «О медиации»: «Это позитивно отразится на разгрузке судебных инстанций и выстраивании общения между родителями, мужем и женой, партнерами. Я как медиатор могу только приветствовать принятие этого закона. Институт медиации выстроит коммуникацию между гражданами Азербайджана, снимет с повестки огромное количество гражданских, юридических и трудовых вопросов. Кроме прочего, этот закон снизит и социальную нагрузку. Также это положительно отразится на защите прав потребителей. В первую очередь тем, что все эти вопросы можно будет решать в досудебном порядке».

По его словам, в законе АР «О медиации» окажется довольно емким и актуальным, так как в нем учтены и улучшены все те практики, которые давно уже используются в мире: «Азербайджан находится на стыке Востока и Запада. Азербайджанской нации свойственны такие восточные традиции, как уважение, умение выслушать, умение мириться, не доводя дело до публичной огласки, точнее до суда. А теперь в эту социокультурную почву интегрируется новый институт медиации. Это также позволит повысить социальное доверие к институтам гражданского и трудового права и судебной системе».

Беляев считает, что медиатор в первую очередь должен быть нейтральным: «Он должен сохранять объективность, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя ущемлённой. К тому же медиация - это всегда конфиденциальный процесс. Но самое главное, медиатор должен вызывать доверие обеих сторон».

По мнению эксперта, при помощи медиации можно решить и конфликты поколений: «Сегодня традиционное общество, как в Азербайджане, так и в России претерпевает изменения. Наблюдается существенный разрыв между поколениями. Это другие навыки восприятия и общения. Молодое поколение - это люди, которые мыслят уже в цифровом формате, а люди постарше все еще привязаны к старым традициям, так вот институт медиации может помочь в налаживании диалога поколений».

Являясь главным семейным медиатором Башкортостана, Беляев отметил, что медиация в семейном праве - это просто уникальный инструмент: «Семейная медиация решает очень много вопросов, но в первую очередь, выстраивает коммуникацию между мужем и женой, детьми и родителями, а во всех родственных отношениях. Кроме духовных отношений между сторонами, семейная медиация регулирует и материальные взаимоотношения сторон. Все споры, связанные со вступлением в наследство, разделом имущества и другие подобные вопросы могут регулироваться нами, без привлечения судебных органов.

В заключении он сказал, что медиация - это не панацея для всех конфликтов, но после прохождения людьми этой процедуры, осознания сути и функций института медиации социальных проблем станет горздо меньше: «После того, как люди осознают важность мирного диалога и консенсуса, со временем может уменьшиться и количество разводов или же они станут более цивилизованными без ущерба своим детям, репутации или финансово- материальному и моральному состоянию».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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