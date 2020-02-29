Закон Азербайджана «О медиации» - довольно емкий и актуальный - российский эксперт

Политика 29 февраля 2020 11:58 (UTC+04:00)
Закон Азербайджана «О медиации» - довольно емкий и актуальный - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Принятие закона «О медиации» - очень серьезный шаг на пути к цивилизованному разрешению социальных конфликтов в Азербайджане.

Об этом сказал Trend руководитель Агентства примирительных технологий центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в России Максим Беляев.

Эксперт отметил, что как юрист и как семейный медиатор он полностью поддерживает принятие в Азербайджане закона «О медиации»: «Это позитивно отразится на разгрузке судебных инстанций и выстраивании общения между родителями, мужем и женой, партнерами. Я как медиатор могу только приветствовать принятие этого закона. Институт медиации выстроит коммуникацию между гражданами Азербайджана, снимет с повестки огромное количество гражданских, юридических и трудовых вопросов. Кроме прочего, этот закон снизит и социальную нагрузку. Также это положительно отразится на защите прав потребителей. В первую очередь тем, что все эти вопросы можно будет решать в досудебном порядке».

По его словам, в законе АР «О медиации» окажется довольно емким и актуальным, так как в нем учтены и улучшены все те практики, которые давно уже используются в мире: «Азербайджан находится на стыке Востока и Запада. Азербайджанской нации свойственны такие восточные традиции, как уважение, умение выслушать, умение мириться, не доводя дело до публичной огласки, точнее до суда. А теперь в эту социокультурную почву интегрируется новый институт медиации. Это также позволит повысить социальное доверие к институтам гражданского и трудового права и судебной системе».

Беляев считает, что медиатор в первую очередь должен быть нейтральным: «Он должен сохранять объективность, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя ущемлённой. К тому же медиация - это всегда конфиденциальный процесс. Но самое главное, медиатор должен вызывать доверие обеих сторон».

По мнению эксперта, при помощи медиации можно решить и конфликты поколений: «Сегодня традиционное общество, как в Азербайджане, так и в России претерпевает изменения. Наблюдается существенный разрыв между поколениями. Это другие навыки восприятия и общения. Молодое поколение - это люди, которые мыслят уже в цифровом формате, а люди постарше все еще привязаны к старым традициям, так вот институт медиации может помочь в налаживании диалога поколений».

Являясь главным семейным медиатором Башкортостана, Беляев отметил, что медиация в семейном праве - это просто уникальный инструмент: «Семейная медиация решает очень много вопросов, но в первую очередь, выстраивает коммуникацию между мужем и женой, детьми и родителями, а во всех родственных отношениях. Кроме духовных отношений между сторонами, семейная медиация регулирует и материальные взаимоотношения сторон. Все споры, связанные со вступлением в наследство, разделом имущества и другие подобные вопросы могут регулироваться нами, без привлечения судебных органов.

В заключении он сказал, что медиация - это не панацея для всех конфликтов, но после прохождения людьми этой процедуры, осознания сути и функций института медиации социальных проблем станет горздо меньше: «После того, как люди осознают важность мирного диалога и консенсуса, со временем может уменьшиться и количество разводов или же они станут более цивилизованными без ущерба своим детям, репутации или финансово- материальному и моральному состоянию».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Обнародован объем продаж азербайджанского НПЗ в Турции
Обнародован объем продаж азербайджанского НПЗ в Турции
В Турции незначительно выросла доля природного газа в производстве электроэнергии
В Турции незначительно выросла доля природного газа в производстве электроэнергии
Турция сократила импорт LPG из России
Турция сократила импорт LPG из России
Loading Bars
Лента новостей
Таир Миркишили: "Южный газовый коридор" - современная форма межгосударственного сотрудничества Экономика 12:36
ВОЗ: Глобальный риск коронавируса очень высок Общество 12:34
Динамика развития страховых сборов в Азербайджане в январе 2020 года по обязательным видам Экономика 12:29
Благодаря "Южному газовому коридору" транзитная роль Грузии приобретает международное значение - министр Энергетика 12:29
Белый дом перенес встречу Курца и Трампа из-за коронавируса США 12:25
Обнародован объем продаж азербайджанского НПЗ в Турции Энергетика 12:24
Туркменистан расширяет международное сотрудничество в области охраны окружающей среды Бизнес 12:23
Туркменистан расширяет перечень товаров, облагаемых таможенными пошлинами Бизнес 12:16
Между Узбекистаном и Казахстаном запускаются регулярные автобусные рейсы Транспорт 12:11
Турецкий лоукостер запускает авиасообщение с Баку Транспорт 12:10
Динамика развития страховых сборов в Азербайджане в январе 2020 года по добровольным видам Экономика 12:04
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане Тендеры 12:02
Число пациентов с коронавирусом в Мексике возросло до трех Другие страны 12:01
В Пакистане при взрыве на фабрике погибли пять человек Другие страны 11:59
«Южный газовый коридор» важен с точки зрения диверсификации поставок газа для Европы - болгарский министр Энергетика 11:59
Закон Азербайджана «О медиации» - довольно емкий и актуальный - российский эксперт Политика 11:58
Австралия из-за коронавируса запретит иностранцам приезжать из Ирана Другие страны 11:46
В Турции незначительно выросла доля природного газа в производстве электроэнергии Энергетика 11:43
Самолет AZAL вернулся в аэропорт из-за технической неисправности Общество 11:43
На какую сферу экономики Азербайджана пришлась наибольшая доля кредитных вложений? Финансы 11:37
Объем резервных денег в Грузии в январе сократился Финансы 11:35
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю Финансы 11:27
Uzbekistan Airways приостановила рейсы в Сеул в связи со вспышкой коронавируса Транспорт 11:24
Турция сократила импорт LPG из России Энергетика 11:24
В Канаде выявили коронавирус у мужчины, побывавшего в Египте Другие страны 11:18
Уранодобывающая компания Казахстана привлечет услуги по техобслуживанию Тендеры 11:15
Завтра в Баку пройдет главный экзамен конкурса "Восхождение" Общество 11:14
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Текирдаг Турция 11:12
В Туркменистане утверждено положение о Государственной страховой организации Бизнес 11:11
Объемы перевалки нафты через порты Турции превышают 80 тыс. тонн Турция 11:08
Туркменистан приобретет запчасти к тепловозам и вагонам Тендеры 11:05
Объем экспорта фруктов и овощей из Азербайджана незначительно изменился Бизнес 11:02
Турал Гянджалиев: Пусть армянская община знает, что у нее уже есть законно избранный депутат (Интервью) Политика 11:00
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 10:57
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Измир Турция 10:55
Беларусь договаривается с авиакомпаниями по данным транзитных пассажиров из-за коронавируса Европа 10:53
Банковское кредитование в регионах Азербайджана растет Финансы 10:53
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Коджаэли Турция 10:53
В Словакии началось голосование на парламентских выборах Европа 10:43
Cтроительство наземного участка ТАР практически завершено - управляющий директор Энергетика 10:43
У находящихся на карантине в Баку коронавируса не выявлено - штаб Общество 10:39
ВС Турции возобновили бомбежку сил сирийского режима в Идлибе Турция 10:36
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Мерсин Турция 10:33
Владимир Фекете: Азербайджан обладает большим авторитетом в Ватикане (ФОТО) Политика 10:29
Доступность страхования для населения - один из приоритетов развития страхового рынка Азербайджана Экономика 10:24
США могут задействовать закон о производстве продукции военного назначения из-за вируса США 10:18
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию Энергетика 10:14
У прилетевшего в Китай из Ирана через Москву мужчины нашли коронавирус Другие страны 10:13
Кто и как зарабатывает на "политических беженцах"? - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:11
Азербайджанская армия начинает широкомасштабные командно-штабные учения Политика 10:10
Скончался народный артист Агахан Салманлы (ФОТО) Социум 10:05
Названы два самых предпочитаемых для перевода вуза в Азербайджане Общество 10:01
В Сальвадоре ввели запрет на въезд людей из Ирана из-за коронавируса Другие страны 09:54
ВС Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:52
В больнице Грузии находятся 39 пациентов с подозрением на коронавирус Грузия 09:49
Азербайджан увеличил экспорт спутниковых услуг ИКТ 09:45
Миграция - потенциально полезный для Азербайджана ресурс - российский эксперт Политика 09:42
Конгрессмен США выступил с заявлением в связи с Ходжалинской трагедией Политика 09:36
Число зараженных коронавирусом в Японии выросло до 942 человек Другие страны 09:32
Выплачены проценты по облигациям Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана Финансы 09:12
В Азербайджане сократилось число платежей иностранными банковскими картами Финансы 09:07
Ученые расшифровали геном коронавируса, выявленного у пациента в Бразилии В мире 08:51
В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем Россия 08:47
Глава Генштаба ВС Турции обсудил с коллегой из США ситуацию в Сирии Турция 08:46
Трамп готов встретиться с лидерами "пятерки" СБ ООН США 08:34
В Монако зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом Европа 08:26
Во Франции объявили лауреатов премии "Сезар" В мире 08:11
Экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан вырос В мире 08:00
Греция наложила вето на заявление НАТО о поддержке Турции Европа 07:33
В Перу из-за ливней погибли пять человек Другие страны 07:10
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 2931 человек Другие страны 06:45
Богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 млрд В мире 06:19
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2835 Другие страны 05:47
Казахстан презентовал в Лондоне инвестиционные возможности горнорудной отрасли страны Казахстан 05:24
В Турции произошло землетрясение Турция 05:01
Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса Другие страны 04:48
ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки В мире 04:23
Президент Ильхам Алиев: Подписание в 1994 году «Контракта века» не было лишь коммерческим проектом. Для нас это был проект, позволивший выжить Политика 04:04
США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии США 04:00
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является страной, обеспечивающей энергетическую безопасность для себя и соседей Политика 03:57
Президент Ильхам Алиев: В современной истории Азербайджана нефтяной фактор сыграл решающую роль Политика 03:50
Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе В мире 03:44
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что по завершении проекта Южного газового коридора наше многостороннее сотрудничество будет продолжаться в других сферах Политика 03:41
Саммит АСЕАН - США отложили из-за коронавируса В мире 03:23
Эрдоган обсудил кризис в Идлибе с главой Еврокомиссии Турция 02:34
Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки выросло с 38 до 57 Европа 01:39
Помпео засвидетельствует подписание соглашения с "Талибаном" в Дохе США 01:22
Землетрясение произошло на западе Грузии Грузия 01:17
Минобороны Турции сообщило о гибели еще одного военного в Идлибе Турция 01:02
Как Баку меняет людей. Марат Башаров стал коллектором, а Регина Мянник - сумасбродной должницей (ФОТО) Культура 01:00
В ходе беспорядков у Лионского вокзала в Париже задержали 30 человек Европа 00:41
Грузия ввела ограничения для лиц, посещавших Иран, Китай, Южную Корею, Италию и Японию Грузия 00:28
Минздрав Ирана опроверг данные СМИ о 210 жертвах коронавируса в стране Иран 00:07
В результате столкновения поезда с автобусом в Пакистане погибли 30 человек Другие страны 28 февраля 23:52
МИД Ирана назвал смешным предложение Госдепа помочь в борьбе с коронавирусом Иран 28 февраля 23:32
Трамп поддерживает усилия Турции по деэскалации в Сирии США 28 февраля 23:00
В Астраханской области РФ разбился вертолет Россия 28 февраля 22:54
Лионский вокзал в Париже эвакуировали из-за пожара по соседству Европа 28 февраля 22:34
ООН готовит гуманитарную миссию для отправки на северо-запад Сирии В мире 28 февраля 22:25
Президенты Турции и США обсудили ситуацию в сирийском Идлибе Турция 28 февраля 22:11
Все новости