Азербайджан строит серьезные энергетические планы - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан строит серьезные энергетические планы.

Об этом сказал Trend генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов.

Что касается азербайджанского газа, то по словам эксперта, сейчас он практически весь законтрактован: "Известно, что Азербайджан строит планы по увеличению объемов газопровода TANAP. Это серьёзные планы, которые для реализации требуют дополнительных мощностей. Поэтому вопрос поставок азербайджанского газа для газопровода "Восток-Запад" будет зависеть, в первую очередь, от увеличения собственных мощностей".

Он отметил, что говорить о выгодах для Азербайджана от проекта «Восток-Запад» имеет смысл только в том случае, если будут какие-то конкретные договорённости по поставкам. Вопрос, по его мнению, стоит об объёмах.

В связи с тем, что "Восток-Запад" предполагает объединение основных газовых туркменских месторождений на востоке страны с западными районами и Каспийским морем для возможности создания замкнутой газотранспортной системы в Туркменистане и транзита значительных объёмов газа как в восточном, так и в западном направлениях. Эксперт напомнил, что до 2009 года примерно 90% всего туркменского газа закупал либо российский "Газпром", либо компания "Итера": «Кстати, "Итера" тоже подавала заявку, когда Туркменистан объявлял тендер на строительство трубопровода "Восток-Запад". С 2013 года она является дочерней компанией "Роснефти".

Всё в том же 2009 году «Газпром» вдруг сразу на 90% сократил объём отбираемого туркменского газа, а на эту территорию зашёл Китай, который дал Ашхабаду 7 миллиардов долларов в кредит для постройки газопровода в КНР. Под контроль Китая отдано месторождение "Галкыныш" - второе в мире по величине после совместного ирано-катарского газового месторождения "Южный Парс"/"Северное". Сейчас Китай стал практически монопольным потребителем туркменского газа – до 90% от всего объёма. Поэтому сейчас Туркменистану нужно отправлять по газопроводу "Восток-Запад" столько газа, чтобы выручки с его продажи хватило не только для пополнения туркменской госказны, но и на то, чтобы "отбить" вложенные в газопровод средства. А в апреле прошлого года Туркменистан возобновил поставки газа в Россию по линии "Газпрома". Этот газ нужен России, чтобы наполнить газопровод "Турецкий поток". Поэтому сложно сказать, сколько газа останется на долю "Восток-Запад". Из-за того, что, повторюсь, неизвестно, сколько газа может предложить Туркменистан".

В ситуации с газопроводом "Восток-Запад" еще много неясностей, которые Азербайджан учитывает: "Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев обозначил позицию официального Баку по этому вопросу, отметив, что инициатива прежде всего должна исходить от страны-поставщика газа, то есть Туркменистана. Азербайджан может пропустить через свою территорию газ, но об этом должен договариваться его собственник – Туркменистан".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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