Али Ахмедов: ПЕА успешно проведя избирательные кампании, еще раз подтвердила свою репутацию и роль в обществе

Политика 29 февраля 2020 23:15 (UTC+04:00)
Али Ахмедов: ПЕА успешно проведя избирательные кампании, еще раз подтвердила свою репутацию и роль в обществе

БАКУ /Trend/ - "Наша страна продолжает динамичное развитие под руководством Президента Ильхама Алиева. Партия «Ени Азербайджан» и ее активисты активно активно действует с точки зрения пропаганды в нашем обществе достигнутых успехов".

Об этом, как передает Trend, сказал вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов во время выступления на общереспубликанском совещании городских и районных организаций ПЕА.

Напомнив о прошедших в декабре прошлого года муниципальных выборах и в девятого февраля парламентских выборах в стране, Али Ахмедов отметил, что оба выборов стали испытаниями для партии.

"На самом деле, каждые выборы являются испытанием. Практически совпадение на этот раз двух избирательных кампаний показало прочность этого испытания. Все структуры нашей партии успешно прошли это испытание. Кампании и муниципальных, и парламентских выборов прошли успешно для нашей партии", - сказал он.

Ахмедов довел до внимания, что районные организации партии хорошо организовали свою работы для проведения успешной избирательной кампании.

Вице-премьер отметил, что успехи политики Президента Ильхама Алиева, достижения еще раз широко пропагандировались среди населения во время избирательных кампаний. "ПЕА успешно проведя эти избирательные кампании, еще раз подтвердила свою репутацию и роль в обществе", - сказал Ахмедов.

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