Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Геранбойской центральной районной больницы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 марта принял участие в открытии Геранбойской центральной районной больницы. Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вначале глава государства разрезал ленту в знак открытия больницы.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал главу государства и Первую леди о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в больнице.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом этого медицинского учреждения.

В заключение было сделано фото на память.