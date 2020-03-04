ИВ Баку ответила на обращение о проведении пикета перед Конституционным судом

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть г. Баку ответила на обращение Бахтияра Гаджиева, поданное от имени инициативной группы ряда кандидатов в депутаты в связи с проведением пикета, сообщает в среду Trend.

В ИВ отметили, что обращение в связи с проведением 5 марта пикета перед зданием Конституционного суда не отвечает требованиям частей 1 и 2 статьи 5 Закона «О свободе собраний».

«ЦИК рассмотрел случаи, противоречащие Избирательному кодексу, и не позволившие определить волеизъявление избирателей на некоторых избирательных участках в связи с выборами в Милли Меджлис, и результаты голосования на этих участках были аннулированы. В связи с этим считаем нецелесообразным проведение планируемого пикета», - говорится в сообщении ИВ.

Отметим, что 2 марта Бахтияр Гаджиев обратился в ИВ Баку в связи с проведением 5 марта в 10.00 пикета перед зданием Конституционного суда.

(Автор: Джейхун Алекперов Текст: Кямаля Сеидова)