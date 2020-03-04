Назначен новый министр связи Нахчывана

БАКУ/Trend/ - Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 4 марта подписал распоряжение о назначении Вусала Шамсаддин оглу Севдималыева на должность министра связи и новых технологий Нахчыванской АР.

Как сообщает в среду Trend, ранее другим распоряжением Васифа Талыбова Ровшан Гамид оглу Мамедов был освобожден от должности министра связи и новых технологий Нахчыванской АР.

Отметим, что до этого Вусал Севдималыев работал на должности директора публичного юридического лица "Нахчыванпочт".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)