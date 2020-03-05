Президент Ильхам Алиев назначил нового главу ИВ Нефтчалинского района
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Миргасана Миргейдар оглу Сеидова на должность главы Исполнительной власти Нефтчалинского района.
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