Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин медалью "Терегги"
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении группы азербайджанских женщин медалью "Терегги".
Согласно распоряжению, за эффективную деятельность в общественной жизни Азербайджана, по случаю 8 Марта - Международного женского дня, медалью "Терегги" награждаются следующие лица:
Аббас Рада Сабир гызы
Абиева Амина Газархан гызы
Ашумова Кямаля Забиль гызы
Багирова Гюлара Мамед гызы
Ахмедова Лятифа Тарлан гызы
Алиева Рагима Шамхал гызы
Амиргусейнова Махира Имангулу гызы
Гумбатова Алмара Новруз гызы
Гусейнова Насиба Байрам гызы
Ибадова Гюльнара Видади гызы
Гулуева Рахида Аскер гызы
Мусаева Тарана Шовкат гызы
Расулова Замина Исмаил гызы
Салаева Сумра Джаббар гызы
Зейналова Мехрибан Гейдарали гызы.
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