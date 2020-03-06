ЕС и Азербайджан продолжают переговоры по новому соглашению – Кестутис Янкаускас

БАКУ /Trend/ - Переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются.

Об этом на мероприятии, посвященном Международному женскому дню – 8 марта, сказал руководитель представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас, сообщает в пятницу Trend.

Янкаускас отметил, что в этом году сотрудничество предусматривает два основных вопроса – в рамках «Восточное партнерство» и переговоры, которые продолжаются по новому соглашению с азербайджанским правительством.

По его словам, соглашение сможет изменить отношение и подход к программе «Восточное партнерство», в том числе, позволит перейти к новому формату сотрудничества.

Посол также подчеркнул, что в ЕС одним из приоритетных вопросов является гендерное равенство и права женщин: «Мы уделяем особое внимание гендерным вопросам во всех проектах, которые реализуем в Азербайджане».

Напомнив, что в прошлом году ЕС реализовал в Азербайджане проект «Девичья башня. Быть женщиной», Янкаускас отметил, что в этом проекте внимание акцентировано на правах женщин.

Посол также подчеркнул важность присоединения Азербайджана к Стамбульской конвенции, выразив готовность ЕС оказать поддержку Азербайджану.

Напомним, что Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (известная также как Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Конвенция открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, подписана 46 странами и ЕС.

12 марта 2012 года Турция стала первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, за ней с 2013 по 2019 год последовали еще 33 страны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)