Состоялось очередное заседание руководства правящей партии "Ени Азербайджан"

Политика 6 марта 2020 19:34 (UTC+04:00)
Состоялось очередное заседание руководства правящей партии "Ени Азербайджан"

БАКУ /Trend/ - Шестого марта в Баку прошло очередное заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе заседания были обсуждены и приняты годовой отчет правления ПЕА по 2019 году, статистический отчет по 2019 году о составе партии, Молодежного объединения и Женского совета, финансовый отчет партии по 2019 году и рабочий план правления на март 2020 года.

В ходе заседания были особо отмечены успешные реформы под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева в 2019 году, которые охватили все сферы жизни общества и государства, а также динамическое развитие в экономической и социальной жизни Азербайджана. Было подчеркнуто, что среди важнейших политических событий в истории независимого Азербайджана стали проведение в 2019 году муниципальных выборов, и начало подготовки к внеочередным выборам в Милли Меджлис, назначенным распоряжением Президента Ильхама Алиева на девятое февраля 2020 года.

Правящая партия "Ени Азербайджан" успешно завершила подготовительные работы и в целом избирательную кампанию в рамках муниципальных выборов 23 декабря 2019 года, и агиткампании, охватившей каждый населенный пункт страны, организовала с избирателями масштабные встречи. Муниципальные выборы 23 декабря стали очередным и грандиозным торжеством веры и поддержки азербайджанского народа председателя партии "Ени Азербайджан", Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Абсолютное большинство избирателей проголосовали за успешное продолжение политического курса великого лидера Гейдара Алиева - динамичное развитие и могущественное будущее Азербайджана. В результате кандидаты ПЕА, получив поддержку большинства избирателей, стали обладателями 10 432 мандатов в муниципалитетах.

Сразу после распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 4 декабря 2019 года о проведении внеочередных выборов в Милли Меджлис 9 февраля 2020 года, партия "Ени Азербайджан" начала подготовку к выборам, за короткое время во всех местных организациях были созданы избирательные штабы, были приняты меры, вытекающие из избирательного законодательства. За отчетный период правящая партия "Ени Азербайджан" провела ряд важнейших мероприятий различного характера, продолжила непосредственное и активное участие в общественно-политической жизни страны.

За отчетный период ПЕА продолжила успешную деятельность в направлении расширения международных связей. Отношения между ведущими политическими партиями и демократическими институтами различных стран и партией "Ени Азербайджан" были расширены, в этом направлении была проделана масштабная работа.

Далее в отчете было отмечено, что пополнения рядов правящей партии "Ени Азербайджан" продолжилось и в прошлом году. За отчетный период в партию были приняты свыше 26 тысяч новых членов, таким образом общее количество членов партии превысило 756 тысяч человек. Среди лиц, принятых в партию, преобладала молодежь и женщины.

В ходе заседания правления ПЕА был заслушан отчет о доходах и расходах партии. Было отмечено, что доходы в 2019 году составили 10 668 284 манатов, из них 9 309 025 манатов - членские взносы, 1 259 259 манатов - доля партии "Ени Азербайджан", выделенные из бюджета на государственную поддержку политических партий.

Из финансовых средств, поступивших на счет партии, 5 307 213 манатов были потрачены на покрытие заработной платы сотрудников Исполнительного комитета и местных организаций партии, 884 663 манатов - на финансирование мероприятий, проведенных партией и ее местными, молодежными, женскими организациями, а также на благотворительные акции, 91 515 манатов - на командировочные расходы, 163 376 манатов - на закупку транспортных средств, 281 053 маната - на закупку мебели и офисного оборудования, 214 214 манатов - на ремонтные работы, 481 232 маната - на коммунальные и хозяйственные расходы, 300 908 манатов - на горючее и обслуживание автомобилей, 75 862 маната - на банковские услуги, 57 607 манатов - на канцелярские расходы, 49 790 манатов - на издательскую работу, 234 171 манат - на оплату кредитов, 270 194 манатов - прочие расходы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Актуальные темы недели в Азербайджане (16-20 апреля)
Актуальные темы недели в Азербайджане (16-20 апреля)
Тендеры за неделю в регионе (16-20 апреля)
Тендеры за неделю в регионе (16-20 апреля)
Законы, указы и распоряжения за неделю в Азербайджане (16-20 апреля)
Законы, указы и распоряжения за неделю в Азербайджане (16-20 апреля)
Loading Bars
Лента новостей
В США "Степняк" Шамиля Алиева признан лучшим фильмом на фестивале в США (ФОТО) Культура 20:51
Объем грузоперевозок между Азербайджаном и Россией в 2019 году вырос более чем на 30% Бизнес 20:39
Азербайджанская компания о строительстве крупных объектов в регионах Строительство 20:27
Нацбанк Грузии говорит об уровне инфляции в стране Финансы 20:07
Азербайджанская компания расширит ассортимент колбасных изделий Бизнес 19:57
Президент Ильхам Алиев поздравил Азербайджанское общество Красного Полумесяца Политика 19:49
В связи со сносом моста в Баку изменены схемы движения нескольких автобусных маршрутов Общество 19:42
Состоялось очередное заседание руководства правящей партии "Ени Азербайджан" Политика 19:34
В Азербайджане планируется изготовление продукции из шафрана Бизнес 19:15
Парвиз Шахбазов провел в Вене ряд важных встреч (ФОТО) Энергетика 19:08
В Баку появятся такси-электромобили Транспорт 18:57
Количество заразившихся коронавирусом в Израиле увеличилось до 19 Израиль 18:46
Дональд Трамп одобрил выделение $8,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом США 18:43
Азербайджанские телезвезды поддержали пятый Фестиваль буктрейлеров (ВИДЕО) Культура 18:31
ГНФАР продолжит инвестиционную деятельность в рамках, действующих правил и политики (интервью) Финансы 18:27
Министр нефти Ирана заявил о противоположных позициях стран ОПЕК и "не ОПЕК" Экономика 18:19
"Azercell Telekom" в лице женщин-спортсменок поздравила всех представительниц прекрасного пола с 8-м Марта (ФОТО/ВИДЕО) Общество 18:15
Центробанк проявляет интерес к развитию добровольного страхования жизни Экономика 18:09
«Банк Республика» провел встречи с женщинами-предпринимателями в регионах Экономика 18:08
В Сумгайыте расскажут о "Событиях в селении Данабаш" (ФОТО) Культура 18:03
Большая часть операций на БФБ принадлежит одной инвесткомпании Финансы 17:59
В Баку на карантин помещены 8 членов иранской семьи - TƏBİB Общество 17:53
Завтра будет частично ограничено движение на автодороге Гала-Пираллахи Общество 17:50
Казахстан поместил на карантин пассажиров из Южной Кореи Казахстан 17:49
Александр Новак встретится со странами, не входящими в ОПЕК Россия 17:45
"Криминальный авторитет" российских сериалов в Баку: Я режиссер своей судьбы (ФОТО) Интервью 17:45
В пригородах Баку идет реконструкция проселочных автодорог (ФОТО) Строительство 17:42
Азербайджанский завод о планах производства винной продукции в 2020 году Бизнес 17:42
Евросоюз увеличит финансирование исследований по коронавирусу Европа 17:40
В России зафиксировали шесть новых случаев коронавируса Россия 17:38
Спрос на ноты ЦБ Азербайджана в 4 раза превысил предложение Финансы 17:38
В Сингапуре выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 17:37
Директор Azeltech о новых азербайджанских БПЛА ИКТ 17:35
В выходные в Азербайджане преимущественно без осадков Общество 17:34
В Азербайджане зафиксирован значительный рост производства шафрана Бизнес 17:34
Турция незначительно увеличила экспорт химпродуктов Турция 17:31
Узбекистан отказался от госзаказа на хлопок Узбекистан 17:25
Оператор ж/д перевозок Казахстана модернизирует парк подвижного состава Транспорт 17:19
Выросло число визитов из Азербайджана в Грузию Транспорт 17:14
Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана разместил гособлигации сроком на 18 лет Финансы 17:13
Оглашено число иностранцев, работающих в Азербайджане Общество 17:11
Президент Ильхам Алиев наградил ряд сотрудников Азербайджанского общества Красного Полумесяца Политика 17:08
BTB Bank продал облигации на 2 млн манатов Финансы 17:03
В Азербайджане дезинфицируются детские музыкальные и художественные школы (ФОТО) Общество 17:03
В Азербайджане расширят использование рентгеновского оборудования и систем контроля Бизнес 16:59
В Нахчыване создано новое открытое акционерное общество Общество 16:52
Обнародован объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми Транспорт 16:49
Таллинскую гимназию закроют на карантин из-за обнаружения коронавируса Европа 16:48
Бакинская фабрика расширила ассортимент кондитерской продукции Бизнес 16:46
С любовью из Баку на крупнейшем карнавале в Германской Венеции (ФОТО) Культура 16:45
ООН поддерживает Иран в борьбе с коронавирусом Общество 16:37
В Баку дезинфицируются такси (ФОТО) Общество 16:37
Азербайджан выделил на борьбу с коронавирусом помощь в размере $ 5 млн Политика 16:35
Грузия ввела карантин для приезжающих из стран со вспышкой коронавируса Грузия 16:34
«Лаборатория Касперского»: кибербуллинг оказывает существенное влияние на реальную жизнь детей (ФОТО) Общество 16:27
В Египте 12 сотрудников круизного лайнера заразились коронавирусом Арабские страны 16:24
Макрон призвал реже навещать пожилых людей Европа 16:23
В Мьянме упал военный вертолет с дипломатами на борту Другие страны 16:20
Грузия поможет фермерам в установке противоградовых систем Бизнес 16:12
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил украинского коллегу Политика 16:05
ЕБРР продолжает активно инвестировать в экономику Узбекистана Финансы 16:01
11 друзей Таира Амирасланова, или Cпустя 24 года в Германии (ФОТО) Культура 15:54
Казахстанская компания арендует нефтедобывающее оборудование Тендеры 15:54
В январе Турция увеличила экспорт готовой одежды Турция 15:53
Оборот на рынке акций в Азербайджане многократно вырос Финансы 15:52
Инвестпривлекательность Азербайджана растет Бизнес 15:52
Объем сделок по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане многократно вырос Финансы 15:51
Азербайджан оказал финансовую помощь структуре ОИС в Африке Политика 15:49
Когда начнется приватизация банков Узбекистана? Экономика 15:46
Продолжатся профилактические меры с целью недопущения распространения коронавируса - Оперативный штаб Общество 15:41
В Азербайджане разработают механизм финансирования сельского хозяйства Финансы 15:38
Генсек ВОЗ: Страны мира способны изменить траекторию развития эпидемии коронавируса Другие страны 15:33
Прием в докторантуру АН Азербайджана будет вестись также на платной основе Общество 15:31
Турецкое издание назвало лучшую актрису Азербайджана (ФОТО) Звёздный мир 15:31
В Бакинском инженерном университете проведена очередная дезинфекция (ФОТО) Общество 15:21
Будет ограничено движение на одной из центральных улиц Баку Общество 15:15
Грузия сократила экспорт сигарет в Азербайджан Бизнес 15:15
В Иране число заболевших коронавирусом выросло до 4747 Общество 15:13
Грузия приостановила авиасообщение с Италией Транспорт 15:13
Беларусь призывает компании Азербайджана на свою биржевую площадку Финансы 15:10
Британского актера отправили на карантин из-за коронавируса Европа 15:09
Террорист-смертник устроил взрыв у посольства США в Тунисе США 15:04
АБР о трех сценариях влияния коронавируса на экономику Казахстана Бизнес 15:01
На территории Бакинского бульвара проведены дезинфекционные работы (ФOTO) Общество 14:59
Грузия увеличила импорт цемента из Азербайджана Бизнес 14:58
В Азербайджане завершается электронная регистрация в рамках приема учителей на работу Общество 14:57
Турция незначительно сократила экспорт стали в Грузию Турция 14:57
Минсвязи Азербайджана проводит дезинфекцию (ФОТО) Транспорт 14:57
АБР прогнозирует замедление темпов экономического роста в развивающихся странах Азии Финансы 14:50
ВОЗ огласил последние показатели по коронавирусу в мире Общество 14:49
«Лукойл» и Узбекистан развивают сотрудничество Бизнес 14:47
Узбекистан увеличил импорт иранского цемента Строительство 14:43
Кибербуллинг наносит ощутимый вред жизни детей в реальности ИКТ 14:34
В Баку происходят изменения в организации движения транспорта Транспорт 14:30
СК "Azərbaycan Sənaye Sığorta” запускает новую кампанию по каско страхованию Экономика 14:26
Радикальная оппозиция все еще в плену иллюзий - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 14:13
НАТО ограничила доступ в свою штаб-квартиру в связи с коронавирусом Европа 14:12
Китай надеется начать испытания вакцины против коронавируса в апреле Другие страны 14:08
В Узбекистане выросла доля кредитов физлиц Финансы 14:04
В Азербайджане транзитные автоперевозки сопровождает дорожная полиция (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:00
Все новости