Сафа Мирзоев: Милли Меджлис в скором времени вынесет на обсуждение интересующие граждан вопросы

БАКУ/Trend/ - Все вопросы, находящиеся на законодательной повестке Милли Меджлиса (парламент), регулярно будут выноситься на обсуждение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью Азербайджанскому государственному телевидению сказал руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

Он затронул несколько важных вопросов, которые будут обсуждены на очередных заседаниях парламента.

"Как известно, срок действия закона "О полном страховании вкладов" истек в начале марта. Вчера от Президента Ильхама Алиева поступил законопроект в связи с продлением срока вышеуказанного закона, и в ближайшее время этот вопрос будет вынесен на обсуждение и принят.

С другой стороны мы готовим масштабные законопроекты. Например, разрабатывается новый вариант закона "О политических партиях". Глава государства и во время сегодняшнего заседания подчеркнул, что все позитивно настроенные политические партии должны быть привлечены к происходящим в стране событиям. Все увидели, что заместители председателей парламентских комитетов были избраны из оппозиционных партий", - сказал Мирзоев.