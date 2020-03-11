Феминистки Азербайджана оказались марионетками политических клоунов - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Информационное агентство Trend представляет видеопроект политолога Эльчина Алыоглу "Политшоу".
Видеопроект посвящен внутренней политике Азербайджана, событиям и процессам, происходящим как в нашей стране, так и в регионе.
Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале.
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Феминистки Азербайджана оказались марионетками политических клоунов - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
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