Президент Туркменистана посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сегодня посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, сообщает в среду Trend.

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложил венок к его могиле.

Высокий гость также почтил память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложил цветы на ее могилу.

Затем глава Туркменистана посетил Аллею шехидов. Здесь в честь гостя был выстроен почетный караул.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов почтил память героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

В исполнении отдельного образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Туркменистана и Азербайджана. Он был проинформирован об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству и созиданию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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