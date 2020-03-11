Завершился визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 марта завершился официальный визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан .

В честь Президента Туркменистана в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.

Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.