Назначен новый посол Азербайджана в Японии
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Гюрселя Гудрет оглу Исмаилзаде чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Японии.
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