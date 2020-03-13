Если случится кризис, мы будем полностью готовы к нему - Муса Гулиев

БАКУ /Trend/ - Страхование вкладов - крайне актуальный вопрос. Это показатель того, что государство всегда с народом и делает все для разешения его проблем.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он сообщил, что если случится кризис, то Азербайджан к нему полностью готов.