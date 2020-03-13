В Азербайджане предлагается принять закон о геноциде
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должен быть принят закон о геноциде.
Как сообщает в пятницу Trend, с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) выступил депутат Эльман Мамедов.
Он отметил, что армяне на протяжении истории совершили в отношении азербайджанцев не один геноцид.
"Предлагаю внести вопрос о принятии закона «О геноциде» в План работ Милли Меджлиса», - сказал Эльман Мамедов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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