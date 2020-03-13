Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Национальной комиссии Азербайджана по ISESCO

Политика 13 марта 2020 17:31 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Национальной комиссии Азербайджана по ISESCO

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении нового состава Национальной комиссии Азербайджана по Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO).

В распоряжении говорится, что утверждается нижеследующий новый состав Национальной комиссии Азербайджана по ISESCO:

Председатель комиссии

Министр культуры

Члены комиссии

Замминистра иностранных дел

Замминистра образования

Замминистра молодежи и спорта

Замминистра экологии и природных ресурсов

Замминистра транспорта, связи и высоких технологий

Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

Зампред Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей

Зампред Государственного комитета по работе с религиозными структурами

Зампред Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)

Ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана

Член Исполнительного совета ISESCO, генсек Национальной комиссии.

Упраздняется первая часть распоряжения Президента Азербайджана «О создании Национальной комиссии Азербайджана по ISESKO» № 1685 от 14 января 2016 года.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
80-летняя Земфира Садыхова о сериале &quot;Магомаев&quot;: Это было для меня большой честью (ВИДЕО, ФОТО)
80-летняя Земфира Садыхова о сериале "Магомаев": Это было для меня большой честью (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанский писатель избран в PEN International
Азербайджанский писатель избран в PEN International
Последняя роль в сериале &quot;Магомаев&quot; ветерана Карабахской войны Алексея Сапрыкина (ВИДЕО, ФОТО)
Последняя роль в сериале "Магомаев" ветерана Карабахской войны Алексея Сапрыкина (ВИДЕО, ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджанская промышленная компания об экспортных поставках строительного назначения Бизнес 19:07
В Баку открыты два новых автомобильных тоннеля (ФОТО) Общество 18:53
В Азербайджане приостановлена деятельность спортивных комплексов и объектов Общество 18:52
Грузия представляет антикризисный план для бизнес-сектора Бизнес 18:22
Мэр города Богор в Баку ознакомился с опытом работы центра ASAN Xidmet Общество 18:18
ВС США в Южной Корее подтвердили коронавирус у девяти человек Другие страны 18:12
В Судане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Другие страны 18:06
Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Казахстане Казахстан 18:05
Иран примет меры, чтобы освободить улицы от людей на фоне коронавируса Общество 18:02
Между Азербайджаном и ВОЗ подписано Донорское соглашение (ФОТО) Политика 18:02
По поводу похорон людей, умерших от коронавируса, никаких ограничений нет - TƏBİB Общество 18:01
ВОЗ: В Азербайджане анализы по коронавирусу проводятся в специальных лабораторных условиях Общество 17:49
Из 19 лиц с коронавирусом в Азербайджане излечились трое - TƏBİB Общество 17:42
Турция, Азербайджан и Грузия сходятся на жизненно важных направлениях - политолог Политика 17:38
Госагентство Азербайджана по социальным услугам и инновациям подписало соглашение с мэрией города Богор (ФОТО) Общество 17:36
Узбекистан увеличил экспорт строительных материалов Бизнес 17:32
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Национальной комиссии Азербайджана по ISESCO Политика 17:31
Страховые модули, тарифы и продукты в рамках аграрного страхования в Азербайджане Экономика 17:25
В Баку усилены меры по борьбе с коронавирусом Общество 17:25
Казахстан закрывает границы с Кыргызстаном и Россией из-за угрозы коронавируса Казахстан 17:20
В Азербайджане запускают информационный сайт о коронавирусе Общество 17:16
Президент Ильхам Алиев наградил Агию Нахчыванлы орденом «За службу Отечеству» 2-й степени Политика 17:14
В Эфиопии подтвердили первый случай заражения коронавирусом Другие страны 17:09
Во Франции произошел взрыв на заводе Европа 17:06
Туркменистан значительно увеличит производство цемента Бизнес 17:05
В Хорватии отменили занятия в школах из-за коронавируса Европа 17:03
Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 4200 человек Европа 17:02
В Португалии выявили более 110 случаев заражения коронавирусом Европа 17:02
До праздника Новруз может быть сдана Бакинская кольцевая железная дорога Транспорт 17:01
Управление образования Баку о центрах регистрации детей по приему в первый класс Общество 17:00
Национальный авиаперевозчик Азербайджана готов обменять билеты по всем направлениям Общество 16:59
Президент Ильхам Алиев освободил от должности председателя Государственной страховой коммерческой компании Азербайджана Политика 16:59
Во Франции запретили мероприятия с участием более ста человек Европа 16:59
Проводится дезинфекция во всех структурах Госагентства автодорог Азербайджана (ФОТО) Общество 16:52
80-летняя Земфира Садыхова о сериале "Магомаев": Это было для меня большой честью (ВИДЕО, ФОТО) Культура 16:50
Казахстан поднял цену на пшеницу для Узбекистана Бизнес 16:48
Политсовет ПЕА провел заседание и дал поручения депутатам Политика 16:48
В Азербайджане начался выбор школ в рамках приема учеников в первый класс Общество 16:48
Число заразившихся коронавирусом в Иране выросло Общество 16:48
В Азербайджане разрабатывается правовая база альтернативной энергетики Энергетика 16:42
Азербайджанская организация внедрит новые продукты для малого бизнеса Финансы 16:37
Россия передала Туркменистану тест-системы для диагностики коронавируса Туркменистан 16:32
В Туркменистане в передовой теплице собрали первый урожай Бизнес 16:31
Приборостроительное предприятие Азербайджана огласило объемы производства продукции с начала 2020 года Бизнес 16:28
Продление полного страхования вкладов целесообразно для экономики Азербайджана- Центр АЭРК Финансы 16:27
«Белавиа» сокращает полеты в Туркменистан, Израиль и Италию Транспорт 16:25
Нагиф Гамзаев: Взаимное доверие лидеров Азербайджана и Туркменистана способствует развитию двусторонних отношений Общество 16:25
Fitch подтвердило рейтинг еврооблигаций ЗАО «Южный газовый коридор» на уровне BB + Энергетика 16:12
Азербайджанский писатель избран в PEN International Социум 16:12
Узбекистан разрабатывает новые проекты в Хорезме Бизнес 16:09
Минобразования Азербайджана обратилось к школьникам по поводу "телеуроков" Общество 16:07
Беларусь и Россия планируют разработать новое оборудование для производства молочной продукции Европа 15:57
Азербайджанское предприятие о производстве новой продукции в 2020 году Бизнес 15:57
В Баку временно закрылась Центральная научная библиотека Общество 15:52
В связи с коронавирусом в Азербайджане отзываются отельные брони Экономика 15:52
Парламент Японии одобрил временный закон о ЧС из-за коронавируса Другие страны 15:42
Завершается процесс институционального развития в рамках аграрного страхования в Азербайджане Экономика 15:42
Предупреждены учащиеся AzTU, распространявшие слухи о смерти студента Общество 15:42
В Азербайджане температура воздуха снизится на 5-8 градусов Общество 15:38
Посольство Польши в Азербайджане временно приостанавливает прием обращений для получения визы Политика 15:35
Port of Baku и австрийская компания подписали меморандум о взаимопонимании Транспорт 15:35
Бакинский метрополитен переходит на новую систему контроля и управления поездов Транспорт 15:34
В Алматы увеличат производство медицинских масок из-за угрозы коронавируса Бизнес 15:26
Сотрудники АМИ Trend избраны членами комитетов Милли Меджлиса Политика 15:10
Число заболевших коронавирусом в Бельгии превысило 550 человек Европа 15:09
В Италии готовы принять более жесткие меры по борьбе с коронавирусом Европа 15:07
В Индонезии подтвердили вторую смерть от коронавируса Другие страны 15:04
У Азербайджана достаточный потенциал для развития инфраструктуры солнечной электрогенерации - российский эксперт Политика 15:03
УЕФА приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы Европа 14:53
Единственный лоукостер Казахстана запустит рейсы из столицы на север страны Транспорт 14:53
В Азербайджане дезинфицируются учреждения социального обслуживания (ФОТО) Общество 14:49
В текущем году Азербайджан начнет экспорт автомобилей Бизнес 14:44
Система аграрного страхования в Азербайджане послужит развитию и укреплению страхового рынка Экономика 14:44
У четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, обнаружен коронавирус – Оперативный штаб Общество 14:42
В Румынии зарегистрировали 70 случаев заражения коронавирусом Европа 14:41
Мальдивы открыли первый в мире курорт для коронавирусного карантина Другие страны 14:39
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на приобретение ножей для экструдера Тендеры 14:36
Сформированы комитеты Милли Меджлиса Азербайджана - Список Политика 14:32
В Узбекистане наблюдается увеличение золотовалютных фондов Финансы 14:27
Обнародованы объемы производства крупного машиностроительного завода в Азербайджане Бизнес 14:25
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело встречу с предпринимателями в связи с коронавирусом (ФОТО) Общество 14:21
Власти Болгарии введут режим ЧП из-за коронавируса Европа 14:20
Углубление азербайджано-туркменского сотрудничества служит экономическому благополучию и безопасности - депутат Политика 14:17
В Турции призвали воздержаться от посещения пятничной молитвы в связи с коронавирусом В мире 14:17
Гянджинский приборостроительный завод огласил объемы экспорта с начала 2020 года Бизнес 14:14
В Азербайджане предлагается принять закон о геноциде Политика 14:10
В Португалии объявили повышенную готовность из-за коронавируса Европа 14:06
Житель Японии намеренно нарушил карантин, чтобы заразить других Другие страны 14:01
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение Другие страны 13:56
Если случится кризис, мы будем полностью готовы к нему - Муса Гулиев Политика 13:56
В Азербайджане должен быть принят закон о правовом статусе оккупированных территорий - депутат Политика 13:55
При необходимости студенты возвращаются в Азербайджан из-за рубежа - Фонд молодежи Общество 13:53
Владимир Путин не планирует контакты с партнерами по ОПЕК+ Россия 13:50
Утвержден План законодательных работ весенней сессии парламента Азербайджана Общество 13:49
Таир Миркишили: Текущие цены на нефть не создают проблем для выполнения бюджетных расходов Экономика 13:46
В Беларуси дополнительно урегулируют защиту прав потребителей финансовых услуг Европа 13:45
Последняя роль в сериале "Магомаев" ветерана Карабахской войны Алексея Сапрыкина (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:34
В субботу в Баку без осадков, до 15 градусов тепла Общество 13:30
ITFC продолжит поддержку МСБ в Узбекистане Финансы 13:25
Погранслужба Азербайджана: Пресечена очередная провокация армянских ВС Политика 13:25
Все новости