Бахруз Гулиев: Перед лицом глобальной проблемы СМИ должны действовать сообща с государством и обществом

БАКУ /Trend/ - Применение в Азербайджане ряда мер социальной изоляции возлагает большую ответственность не только на государственные органы, но и на общество в целом, и лично на каждого гражданина. В то же время, соблюдать правила общественной и социальной безопасности - долг каждого члена общества.

Об этом в воскресенье сказал Trend главный редактор газеты Səs, политический эксперт Бахруз Гулиев.

Он отметил, что с целью обеспечения безопасности, защиты здоровья людей государство принимает все необходимые меры.

"Последнее решение, принятое Кабинетом министров, направлено именно на обеспечение должного уровня жизни, безопасности граждан, их защиты от воздействия текущей глобальной проблемы", - уточнил Бахруз Гулиев.

Касаясь задач стоящих перед прессой в сложившейся ситуации, эксперт сказал, что против глобальной проблемы печать она должна выступать с той же позиции, что и государство и общество.

"Печатные органы должны обеспечивать информационную безопасность общества, доносить информацию до людей, содействовать работе по локализации вируса. СМИ должны избегать ложной информации, призванной сеять панические настроения среди населения. Считаю, что если государство, печать и общество будут действовать сообща, будут соблюдаться установленные правила, это будет ощутимым вкладом в укрепление безопасности общества", - подчеркнул Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)