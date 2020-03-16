Милли Меджлис сыграет ключевую роль в совершенствовании политической системы Азербайджана - политолог

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что правящая партия «Ени Азербайджан» получила большинство мест в обновленном парламенте, представители и других политических партий были избраны в руководство и состав комитетов Милли Меджлиса (парламент) шестого созыва.

Об этом в понедельник сказал Trend главный консультант департамента анализа внутренней политики Центра социальных исследований, политолог Ильяс Гусейнов.

По его словам, в руководстве комитетов Милли Меджлиса предыдущего созыва, а также самого парламента не были представлены члены оппозиционных партий. Однако в это было необходимо для укрепления политической системы в Азербайджане.

Политолог считает, что формирование новой конфигурации политической палитры Азербайджана, новаторские шаги властей в направлении улучшения конструктивности политической среды открывает новые горизонты для разнообразия идей, новаторства.

"Подробное и всестороннее выступление Президента Азербайджана Ильхам Алиева на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва 10 марта было встречено азербайджанской общественностью крайне позитивно. Глава государства отметил, что внеочередные парламентские выборы, проведенные девятого февраля, стали важнейшим событием в жизни страны. Президент отметил формирование многопартийного парламента в результате выборов в Азербайджане, в котором приняли участие все политические силы, и назвал это важным шагом в направлении развития демократии. Президент Ильхам Алиев отметил, что выборы вновь доказали, что народ высоко оценивает политику государства. Считаю, что процессы после выборов будут развиваться в позитивном направлении. Милли Меджлис сыграет, должен сыграть исключительную роль в совершенствовании политической системы Азербайджана", - сказал Ильяс Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)