Посольство Азербайджана в Бельгии открыло "горячую линию"

БАКУ /Trend/ - В связи с распространением коронавируса начал работу номер "горячей линии" посольства Азербайджан в Бельгии.

Как сообщает Trend со ссылкой на посольство, для того, чтобы оперативно отвечать на возможные обращения проживающих, обучающихся и временно проживающих в Бельгии граждан Азербайджана создана "горячая линия", которая действует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю действует.

Номер "горячей линии": +32 484 41 26 61