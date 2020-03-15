Посольство Азербайджана в Бельгии открыло "горячую линию"
БАКУ /Trend/ - В связи с распространением коронавируса начал работу номер "горячей линии" посольства Азербайджан в Бельгии.
Как сообщает Trend со ссылкой на посольство, для того, чтобы оперативно отвечать на возможные обращения проживающих, обучающихся и временно проживающих в Бельгии граждан Азербайджана создана "горячая линия", которая действует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю действует.
Номер "горячей линии": +32 484 41 26 61
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