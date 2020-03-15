МИД Азербайджана предупредил граждан страны (версия 2)
БАКУ /Trend/ - Принимая во внимание широкое распространение инфекции COVID-19 в мире и неотложные меры в этой связи, в том числе объявление чрезвычайного положения в некоторых странах, министерство иностранных дел строго рекомендует гражданам Азербайджана воздержаться от поездок за границу, и выезжать только при серьезной необходимости.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.
В обращении гражданам также отмечается: "Мы просим наших граждан прочитать информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по этому вопросу и следовать рекомендациям ВОЗ в отношении защиты от нового коронавируса".
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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