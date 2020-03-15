МИД Азербайджана предупредил граждан страны (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Принимая во внимание широкое распространение инфекции COVID-19 в мире и неотложные меры в этой связи, в том числе объявление чрезвычайного положения в некоторых странах, министерство иностранных дел строго рекомендует гражданам Азербайджана воздержаться от поездок за границу, и выезжать только при серьезной необходимости.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В обращении гражданам также отмечается: "Мы просим наших граждан прочитать информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по этому вопросу и следовать рекомендациям ВОЗ в отношении защиты от нового коронавируса".

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public