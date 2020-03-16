В Милли Меджлисе предложено создать экономические зоны на приграничных с Арменией территориях

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане необходимо создать экономические зоны на приграничных с Арменией территориях.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сказал член комитета, депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев.

Депутат отметил, что и в Товузе, и в Гедабее есть посевные сельскохозяйственные угодья, которые регулярно обстреливаются ВС Армении.

"Ввиду этого люди не могут заниматься на этих участках сельскохозяйственной деятельностью, что создает большую проблему для местного населения. В связи с этим необходимо снова поднять вопрос соблюдения режима прекращения огня армянской стороной в рамках Минской группы ОБСЕ, которая бы оперативно воздействовала на власти страны-агрессора. В результате можно было бы рассмотреть вопрос о создании на этих приграничных с Арменией территориях экономических зон", - добавил Арзу Нагиев.

В своем выступлении депутат также отметил, что около 80 тысяч ветеранов в стране получают пособия, что является результатом успешной социальной политики Президента Ильхама Алиева.

Однако, в Гедабейском районе есть около 300, а в Товузском - около 400 человек, не получивших статус ветерана войны: "Эти люди приняли участие в войне, однако ввиду определенных проблем им не был предоставлен соответствующий статус. Крайне важно оказать поддержку в решении данной проблемы", - предложил Арзу Нагиев.

Помимо данных вопросов, депутат также затронул тему формирования цен на медицинские услуги в Азербайджане. Он отметил, что в рамках рекламных кампаний конкретных врачей или клиник на телевидении и их сайтах наблюдается резкий разброс цен на одну и ту же услугу.

"Я считаю, что подобное свободное установление цен частными медучреждениями или врачами необходимо пересмотреть. Например, в процессе просмотра становится ясно, что эту же операцию может провести другой врач по более низкой цене. Считаю, что и этот вопрос должен быть решен", - добавил Арзу Нагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)