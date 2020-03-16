Президент Ильхам Алиев изменил положение о почетном звании “Шехид 20 Января”
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал Указ о внесении изменений в "Положение о почетном звании "Шехид 20 Января"", утвержденное Указом Президента Азербайджана от 29 декабря 1998 года № 51.
Согласно Указу, в пункте первом части пятой "Положения о почетном звании "Шехид 20 Января"", утвержденного Указом Президента Азербайджана от 29 декабря 1998 года № 51, после слова "о (об)" добавляются слова "в установленной приложением настоящего Положения форме", и второй пункт вышеуказанной части упраздняется.
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