Вице-спикер Милли Меджлиса: В сложившейся в связи с угрозой коронавируса ситуации целесообразно создать группу волонтеров

БАКУ/Trend/ - В сложившейся в связи с угрозой коронавируса ситуации целесообразно создать группу волонтеров, которые бы доставляли пожилым людям продукты и лекарства из магазинов и аптек.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Адиль Алиев, сообщает в среду Trend.

"Коронавирус - источник большой угрозы для человечества, и в то же время испытание. Человечество сталкивается с подобным примерно каждые 100 лет. Ситуация с коронавирусом, заявившая о себе три месяца назад в Китае, не слишком беспокоила живущих в других государствах и на других континентах, и многие думали, что угроза минует. Сегодня картина иная, с этим столкнулись многие государства, и заразившиеся есть даже в далекой Гренландии", - сказал Алиев.

Вице-спикер отмечает, что вирус выявлен также в Азербайджане, и призывает не паниковать: "Но и оставаться безучастным тоже нельзя, необходимо стараться защитить себя и общество от существующей угрозы. Полностью поддерживаю меры, предпринимаемые государством. Даже страны Запада, считающие себя колыбелью демократии, решили временно ограничить социальную активность граждан. Ведь главной целью сейчас является спасение жизней людей. Хотя в Азербайджане ситуация не такая тяжелая, как в западных странах, мы все же должны беспокоиться. Только усилив превентивные меры, мы сможем избавиться от угрозы распространения коронавируса. Поэтому необходимо поддержать меры, которые осуществляют Милли Меджлис и Оперативный штаб при Кабинете министров, не выходить без надобности из дома, не ходить в рестораны, кафе и гипермаркеты. К сожалению, порой встречается иной подход. Поэтому министерство образования приостановило учебный процесс в стране. Но все еще в молах, кафе и других местах можно встретить молодежь».

Вице-спикер обратился к молодежи с рекомендацией временно не выходить из дома и не посещать с друзьями различные публичные места: «Выходя из дома, и посещая различные места, вы ставите под угрозу себя и окружающих».