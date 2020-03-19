Азербайджан опережает многие страны в борьбе с коронавирусом - депутат

БАКУ/Trend/ - Каждый гражданин Азербайджана должен понимать свою ответственность в предотвращении распространения в Азербайджане коронавирусной инфекции, распространяющейся сегодня в мире, и проявлять солидарность, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльнур Аллахвердиев.

Он подчеркнул, что самые развитые страны не могут предотвратить распространение этого вируса, потому что современные методы лечения в медицине не справляются с ним: «Поэтому самый эффективный путь в предотвращении распространения коронавируса – это принятие упреждающих мер. Если обратить внимание на отдельно взятые страны, в которых предпринимаются эффективные превентивные меры, то там ситуация относительно нормальная. В этом смысле Азербайджан - тоже не исключение, и даже опережает многие страны в борьбе с вирусом».