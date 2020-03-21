В Азербайджане утверждены составы рабочих групп в связи с коронавирусом (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 22:11)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об утверждении состава рабочих групп для снижения негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванной ею волнений на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров.

С целью исполнения пункта 10.1 распоряжения Президента Азербайджана № 1950 от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства":

1. Утверждается нижеуказанный состав Рабочей группы, созданной под руководством министра экономики для оценки влияния пандемии коронавируса на экономику Азербайджана:

члены Рабочей группы

заместитель министра финансов Азербайджана

заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

заместитель министра культуры Азербайджана

заместитель министра энергетики Азербайджана

заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана

председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана

председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана

заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана

заместитель председателя Государственного комитета по статистике Азербайджана

председатель правления Бакинского транспортного агентства

заместитель председателя Центрального банка Азербайджана

председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана

вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии"

заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

заместитель председателя ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство"

президент Азербайджанской национальной конфедерации предпринимателей (работодателей).

2. Утверждается нижеуказанный состав Рабочей группы, созданной под руководством министра финансов для подготовки соответствующих предложений по оказанию государственной поддержки действующим в Азербайджане субъектам предпринимательства, которые могут понести ущерб в результате пандемии коронавируса:

заместитель руководителя Рабочей группы:

Заместитель министра финансов Азербайджана.

Члены Рабочей группы:

заместитель министра экономики Азербайджана

заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана

заместитель министра образования Азербайджана

заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана

заместитель министра культуры Азербайджана

председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана

заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана

заместитель председателя Центрального банка Азербайджана

вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана

заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана

заместитель начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана

представитель компании BP Exploration (Caspian sea) Ltd.

3. Утверждается нижеуказанный состав Рабочей группы, созданной под руководством министра труда и социальной защиты населения для подготовки соответствующих предложений по решению проблем занятости и социальных проблем, которые могут возникнуть в стране в результате возможного негативного влияния пандемии коронавируса на экономику Азербайджана:

члены Рабочей группы:

начальник Государственной миграционной службы

заместитель министра экономики Азербайджана

заместитель министра финансов Азербайджана

заместитель министра внутренних дел Азербайджана

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

заместитель председателя Государственного комитета по статистике Азербайджана

заместитель председателя Центрального банка Азербайджана

председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана

президент Азербайджанской национальной конфедерации предпринимателей (работодателей).

председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

4. Утверждается нижеуказанный состав Рабочей группы, созданной под руководством председателя Центрального банка Азербайджана для подготовки предложений по принятию дополнительных мер с целью сохранения макроэкономической стабильности в Азербайджане в условиях пандемии коронавируса:

члены Рабочей группы:

заместитель министра экономики Азербайджана

заместитель министра финансов Азербайджана

заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана

заместитель председателя Государственного комитета по статистике Азербайджана

заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана

председатель Ассоциации банков Азербайджана.

5. Устанавливается, что к деятельности Рабочих групп, составы которых утверждены частями с первого по четвертый настоящего распоряжения, могут быть привлечены представитель других государственных органов (структур) и частных структур.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.