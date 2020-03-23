Хикмет Гаджиев: Из зарубежных стран эвакуированы около 10 тысяч граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день из зарубежных стран эвакуированы около 10 тысяч граждан Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге в связи с объявленным в стране особым режимом карантина сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, тот факт, что граждане с пониманием относятся к осуществляемым мерам, достойно высокой оценки.

"В ходе эвакуации предпочтение отдается малолетним детям и женщинам с детьми. Однако и они должны в течение 14-21 дней пребывать на карантине. Именно благодаря осуществленным в Азербайджане мерам, до ближайшего времени в стране не было зафиксировано фактов инфицирования, все больные заражались за границей и возвращались в страну уже являясь носителем. Каждый гражданин имеет право вернуться в свою страну и государство принимает необходимые меры в данном направлении. Однако, если в зарубежных странах, где находятся граждане, есть карантинные условия, то важно соблюдать соответствующие требования", - сказал Хикмет Гаджиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)