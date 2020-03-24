Гражданам из других регионов Азербайджана запрещено приезжать в Нахчыван

БАКУ /Trend/ - В связи с приостановлением полетов в Нахчыванскую Автономную Республику Государственному таможенному комитету Нахчыванской Автономной Республики поручено прекратить пропуск граждан Азербайджанской Республики (из других регионов страны), вылетающих из международного аэропорта Нахчыван в Баку через таможенный пункт Садарак.

Как сообщает Trend, соответствующее решение было принято в автономной республике на совещании, посвященном мерам по предотвращению распространения опасного вируса.

В то же время, совместно с Государственной миграционной службой Нахчыванской Автономной Республики и Управлением Министерства иностранных дел Нахчыванской Автономной Республики, поручено прекратить въезд всех иностранных граждан в автономную республику, а также прекратить въезд и выезд всех транспортных средств в автономную республику, проводить дезинфекцию, выгрузку мелких грузов на пограничных таможенных складах, регулярный осмотр водителей и контролировать их график движения.

Граждане, въезжающие и выезжающие из Автономной Республики из Международного аэропорта, должны подвергаться строгой проверке, а Министерство здравоохранения и Государственный таможенный комитет должны оказывать необходимую помощь Аэропорту.