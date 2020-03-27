Фахреддин Исмаилов: Руководство ПАСЕ должно изменить подход, периодически демонстрируемый в отношении Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану 25 марта выступили с очередным предвзятым заявлением против страны.

Об этом в пятницу сказал Trend постоянный представитель Азербайджана в Совете Европы Фахреддин Исмаилов, комментируя вышеупомянутое заявление.

Он отметил, что Азербайджан решительно осуждает данное предвзятое заявление, и категоричный протест в связи с этим уже доведен до руководства ПАСЕ как в письменной, так и в устной форме.

"Платформа ПАСЕ, основанная на взаимоуважении, используется, к сожалению, не для диалога и сотрудничества, а для поощрения предвзятой кампании. Азербайджан, который по своему желанию присоединился к членству в Совете Европы, всегда демонстрировал подход, соответствующий духу конструктивного и целенаправленного сотрудничества, в то же время однозначно и решительно отвергая формы отношений, основанных на давлении и угрозах. Определенный главой государства курс внешней политики Азербайджана, основанный на национальных интересах, подразумевает систему равноправных отношений. На примере заявления от 25 марта можно увидеть, что его авторы настроены не как докладчики Ассамблеи, представляющей совокупность демократичных обществ, а как контролеры колониальной системы XIX века. Азербайджан решительно отвергает регулярные угрозы, а также указания и рекомендации, которые они адресуют из своих стран стране, столкнувшейся с такой несправедливостью, как военная оккупация", - сказал Исмаилов.

Дипломат отметил, что это действительно немыслимо - вместо того, чтобы приветствовать масштабные усилия, осуществляемые в Азербайджане в направлении борьбы с серьезной угрозой, наблюдающейся в большинстве стран мира, солидарность общества и поддержку им данных мер, докладчики продолжают демонстрировать подход, основанный на слухах и домыслах. "К сожалению, данный предвзятый подход может говорить о том, что эти докладчики хотят получить политические и другие возможные дивиденды определенных кругов, и даже гуманитарная катастрофа, с которой столкнулся мир, не в силах их остановить. С другой стороны, докладчики ПАСЕ, а днем позже и комиссар по правам человека Совета Европы сделали попытку представить в политическом свете законные меры правоохранительных органов страны, предпринятые в связи с фактом, имевшим место на бытовой почве. Ни в одной из стран мира политическая принадлежность не дает каких-либо привилегий перед законом, и именно в рамках верховенства закона в Азербайджане в отношении того лица были приняты законные меры. Надеемся, что ПАСЕ, а также другие институты Совета Европы придут к заключению, что действенным средством является диалог с Азербайджаном - членом структуры на протяжении 20 лет, построенный исключительно на взаимном уважении", - сказал Исмаилов.

По его словам, в целом следует отметить, что ни докладчики по Азербайджану, ни ПАСЕ в отдельности не обладают полномочиями и не в силах регулировать отношения организации со страной. "Парламентская ассамблея - это платформа сотрудничества между национальными парламентами стран-членов Совета Европы, и время от времени выражает свою позицию касательно различных вопросов. Работа Совета Европы построена на многопрофильной деятельности, охватывающей различные сферы, и независимо от подхода ПАСЕ, Азербайджан по большинству направлений принимает в ней активное участие. Однако необоснованные и предвзятые шаги некоторых членов ПАСЕ никак не способствуют вкладу в углубление сотрудничества Азербайджана и Совета Европы, и в большинстве случаев бросают тень на позитивную динамику. Считаем, что руководство ПАСЕ в конце концов должно серьезно проанализировать этот вопрос, и внести соответствующие коррективы в подход, который периодически демонстрируется в отношении Азербайджана в рамках этого института. В любом случае, Азербайджан - это демократическая страна, которая уважает права человека и верховенство закона. Несмотря на периодические предвзятые заявления и нападки некоторых членов ПАСЕ, Азербайджан под мудрым руководством главы государства решительно намерен достичь еще больших успехов на пути устойчивого развития. Пусть никто не сомневается в том, что мы выполним поставленные задачи", - сказал Исмаилов.

(Текст: Турал Гараджаев)