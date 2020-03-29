Президент Ильхам Алиев: Мы - великий народ, мы смогли сплотиться в самое тяжелое время

БАКУ/Trend/ - Мы - великий народ, мы смогли сплотиться в самое тяжелое время.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку.

"Все должны понимать, что мир вступил в новый период. Сколько это будет продолжаться, никто не знает. Никто не знает, сколько будет продолжаться болезнь. Считаю, что все прогнозы носят условный характер. В какой форме будут проявляться последствия этого заболевания? Мы и этого не знаем, так как пока находимся на начальной стадии заболевания и должны максимально предохранять себя",- сказал глава государства.

По его словам, государство принимает все меры.

"Считаю, что отмеченные мною меры являются самыми правильными. В то же время для поддержки предпринимателей, лиц, потерявших работу, моим Распоряжением Кабинету Министров выделен один миллиард манатов, созданы четыре рабочие группы. Задача этих рабочих групп - решить вопросы занятости, обеспечить экономическую стабильность, сохранить стабильность макроэкономической ситуации и мобилизовать наши финансовые возможности. Рабочие группы приступили к деятельности, готовятся предложения. Мы обязательно поможем и помогаем как больным, так и бизнесменам. Должен особо отметить, что азербайджанские предприниматели и азербайджанское общество в этой ситуации ведут себя очень достойно. Как вам известно, по моей инициативе был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, из резервного фонда Президента в этот фонд было пожертвовано первоначально 20 миллионов манатов. Не прошло и 10 дней с начала деятельности фонда, как в нем, - мне сообщили об этом вчера вечером,- накоплено уже 90 миллионов манатов",- отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что абсолютное большинство этой суммы – пожертвования компаний.

"Выражаю за это признательность азербайджанским бизнесменам. Они проявили истинный патриотизм и солидарность. В то же время свою поддержку в пределах возможностей оказывают и простые люди. Мне регулярно сообщают. Кто-то перечисляет один манат. Мы говорим ему «Спасибо!». Он тоже выполняет свой гражданский долг. Значит, его возможностей хватает на это. Это еще показывает, что мы – я говорил, хочу еще раз сказать, - великий народ, мы смогли сплотиться в самое тяжелое время. Считаю, что лозунг «Вместе мы - сила!» будет оставаться актуальным и после окончания болезни. Мы демонстрируем это единство, солидарность",- сказал глава государства.