Посольство Азербайджана в Турции продолжает работу по оказанию возможной поддержки гражданам Азербайджана

Политика 29 марта 2020 22:19 (UTC+04:00)
Посольство Азербайджана в Турции продолжает работу по оказанию возможной поддержки гражданам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи с распространением пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) в нашем регионе, посольство Азербайджана в Турции продолжает работу по оказанию возможной поддержки гражданам Азербайджана.

Об этом сообщает Trend, ссылаясь на посольство Азербайджана в Турции.

Сообщается, что в первую очередь, как установлено Оперативным штабом при Кабинете министров, в последние две недели, включая, прежде всего, обеспечение возвращения граждан Азербайджана на родину, посольство работало в усиленном режиме по приобретению соответствующих медицинских принадлежностей и по другим вопросам. Так, 28 азербайджанцам, находящимся на болгаро-турецкой границе, была предоставлена возможность пересечь границу, чтобы обеспечить въезд наших граждан из стран, которым запрещен въезд в Турцию. Затем, 11-и из 14 граждан Азербайджана, оставшихся в нейтральной зоне, были созданы условия для въезда в Болгарию, а для того, чтобы обеспечить переход других трех граждан, оставшихся на границе в Турции, в течение двух недель поддерживались контакты по всем официальным дипломатическим каналам. Сегодня этим трем гражданам было дано разрешение пересечь границу, которая полностью закрыта для иностранцев, при условии, что они останутся на карантине в течение двух дней в Турции.

Выражаем глубокую благодарность правительству Турции, а особенно министерству иностранных дел, за поддержку.

Следует отметить что посольство Азербайджана в Турции продолжает поддерживать решение проблем в плане консульской помощи для граждан нашей страны.

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