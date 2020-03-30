На сегодняшнем заседании парламента Азербайджана будут рассмотрены 16 вопросов

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание парламента Азербайджана.

В ходе заседания будут обсуждены проект закона "О призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу с 1 по 30 апреля 2020 года", поправки к законам "О медицинском страховании", "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана", во Внутренний устав Милли Меджлиса, в законы "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана", "Об утверждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "75-летие Победы в Великой Отечественной войне", а также другие вопросы.

В целом в повестку вошли 16 вопросов.

Как составная часть осуществляемых в стране превентивных мер по борьбе с коронавирусом по инициативе председателя парламента в Милли Меджлисе также принимаются соответствующие меры.

В ходе сегодняшнего пленарного заседания депутаты будут сидеть на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Депутаты старше 65 лет не примут участие в пленарном заседании Милли Меджлиса.

Также было отмечено, что депутаты, сотрудники Аппарата и Управления делами парламента в соответствующем порядке прошли медобследование в связи с коронавирусом, служебные автомобили парламента были продезинфицированы.

Напомним, что управление в Милли Меджлисе осуществляется посредством стационарных и мобильных средств связи. Обмен информацией между руководством парламента, руководителями комитетов и комиссий, лидерами политических партий, представленных в Милли Меджлисе, а также сотрудниками Аппарата и Управления делами парламента успешно осуществляется посредством интернета.

(Автор: Эльчин Мехтиев)