В Азербайджане продлен срок льгот по взносам ОМС для работающих в ненефтяном секторе

БАКУ /Trend/ - Срок льгот по взносам на обязательное медицинское страхование для лиц, работающих в ненефтяном секторе Азербайджана, продлен до 1 января 2022 года, сообщает в понедельник Trend.

Данный вопрос был отражен в предлагаемом изменении в закон «О медицинском страховании», которое обсуждалось на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

До настоящего времени этот срок был предусмотрен до 1 января 2021 года.

После обсуждений предложение было вынесено на голосование, и принято.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)