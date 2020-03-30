В Азербайджане продлен срок льгот по взносам ОМС для работающих в ненефтяном секторе
БАКУ /Trend/ - Срок льгот по взносам на обязательное медицинское страхование для лиц, работающих в ненефтяном секторе Азербайджана, продлен до 1 января 2022 года, сообщает в понедельник Trend.
Данный вопрос был отражен в предлагаемом изменении в закон «О медицинском страховании», которое обсуждалось на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
До настоящего времени этот срок был предусмотрен до 1 января 2021 года.
После обсуждений предложение было вынесено на голосование, и принято.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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