В Азербайджане призыв на воинскую службу продлен до 31 мая
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане призыв на воинскую службу продлен до 31 мая.
Это отражено в поправке к закону «О призыве граждан Азербайджана на срочную действительную воинскую службу с 1 по 30 апреля 2020 года», сообщает в понедельник Trend.
Поправка была обсуждена на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса и принята после голосования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)
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