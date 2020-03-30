Сиявуш Новрузов: Призыв на воинскую службу должен проводиться дважды в год
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане призыв на воинскую службу должен проводиться два раза в год.
Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает в понедельник Trend.
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