Пресечена очередная провокация армянских ВС - Госпогранслужба Азербайджана
БАКУ/ Trend/ - На государственной границе Азербайджана с Арменией продолжаются провокации со стороны противника.
Как сообщили Trend в Государственной пограничной службе, с 17:30 30 марта жилые дома и транспорты для перевозки граждан, которые проезжали через село Гушчу Айрым Газахского района, подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия со стороны вооруженных сил Армении вблизи сел Боганис и Воскеван Ноемберянского района Армении.
По данным ведомства, вражеские провокации были предотвращены, а позиции вооруженных сил Армении, которые открыли огонь по нашему поселению и гражданским транспортным средствам, были подавлены ответным огнем.
В настоящее время военное положение находится под контролем пограничных военных пунктов.
В то же время сообщается, что информация армянских средств массовой информации о нарушении режима прекращения огня нашими пограничными боевыми пунктами не соответствует действительности, азербайджанские подразделения не открывали огонь по населенным пунктам Армении.