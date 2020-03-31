МИД: Незаконный режим, созданный Арменией на оккупированных азербайджанских территориях – результат агрессии, этнической чистки и расовой дискриминации
БАКУ /Trend/ - Незаконный режим, созданный Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, результат агрессии, этнической чистки и расовой дискриминации.
Об этом говорится в обращении МИД Азербайджана, распространенном в связи с проведением Арменией незаконных «выборов» на оккупированных азербайджанских территориях 31 марта 2020 года, сообщает во вторник Trend.
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