Адиль Алиев: До подготовки и реализации соцпакетов бизнесмены и обеспеченные люди должны поддержать население Азербайджана

БАКУ/Trend/ - До того момента, как будут подготовлены и реализованы социальные пакеты помощи, мы призываем бизнесменов и обеспеченных людей поддержать население Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на страницу вице-спикера Милли Меджлиса Адиля Алиева в соцсети Facebook.

Согласно информации, вице-спикер также призвал население страны следовать рекомендациям и решениям государственных органов в сложившейся ситуации:

"Я считаю, что если мы не хотим продления особого карантинного режима на долгие месяцы, и роста числа летальных исходов в результате пандемии коронавируса, то абсолютно все должны подключится к кампании "Оставайся дома!" (Evdə qal). Мы должны осознать, что социальная изоляция на сегодняшний день является самой эффективной мерой по пресечению распространения коронавируса и защиты здоровья населения, и строго следовать ей".

Вице-спикер выразил сожаление в адрес тех, кто не осознает своей ответственности в данной ситуации: "Мы все понимаем, что в данных реалиях больше трудностей испытывают малоимущие и безработные слои населения, которым правительство и глава государства уделяет особое внимание. До того момента, как будут подготовлены и реализованы социальные пакеты помощи, мы призываем бизнесменов и обеспеченных людей поддерживать население Азербайджана в материальном и моральном аспектах".

(Текст: Гюнель Зейналова)