Азербайджан наращивает свой международный потенциал - казахстанский эксперт

БАКУ/Trend/ - Участие Азербайджана во встрече ОПЕК+ 9 апреля в очередной раз доказывает, что страна продолжит наращивать свой международный потенциал.

Об этом сказал Trend ассоциированный профессор Школы общества, технологии и экологии НАО "Университет Нархоз" города Алматы Сакен Мукан.

По его словам, участие Азербайджана и Казахстана во встрече ОПЕК+ говорит о том, что страны будут расширять свои возможности привлечения иностранных инвестиций: «Нынешняя ситуация отчетливо продемонстрировала, что очередная фаза диверсификации национальных экономик все еще далека до совершенства. Я думаю что, впредь диверсификация национальных экономик Азербайджана и Казахстана, после определенного таймаута, будет реализовываться прагматично. Очевидно, что Казахстану нужно будет усилить интеграционную выгоду в рамках ЕАЭС и соседства с КНР, а Азербайджану, в свою очередь, необходимо усилить европейский и турецкий и другие векторы сотрудничества при диверсификации своей национальной экономики».

Несмотря на быструю реакцию мирового рынка на отсутствие взаимовыгодного компромисса между Россией и Саудовской Аравией, а также на существенные изменения и экономические потери глобальных масштабов в связи с COVID-19, ожидания профессора от встречи ОПЕК, в целом оптимистичные: «Однозначно, что на этой встрече приемлемый компромисс будет найдет, так как Москва и Эр-Рияд четко осознают, что помимо регулирования спроса и предложения на сырье, в нынешних условиях, с учетом волатильности на мировых финансовых рынках, необходим конструктивный диалог. Однако, не хотелось бы углубляться и делать конкретные прогнозы в цифрах по стоимости и объемам добычи нефти, так как фактически подобные договоренности далеко не всегда выполняются на 100%. Кроме того, нужно учитывать и влияние косвенных факторов, как то привлечение рабочей силы и/или автоматизированная добыча без физического присутствия, что влечет за собой дополнительные расходы, риски перепродажи сырья в третьи страны, банкротства менее подготовленных к глобальным переменам нефтяных транснациональных корпораций (ТНК)».

В заключение Сакен Мукан отметил, что США выгоден тот вариант, о котором заявил Дональд Трамп (15 млн. баррелей в сутки), чтобы избежать избыточного импорта нефти в текущих условиях: «Однако, тут уже многое будет, зависеть от позиций России и Саудовской Аравии, с учетом предыдущего негативного опыта. США и Канада, согласно последней информации, не будут участвовать в видеоконференции, чтобы не нагнетать и без того непростую обстановку, оставаясь вне поля договоренности в качестве наблюдателей, так как обе страны в первую очередь заняты внутренними проблемами по части высокой смертности от COVID-19».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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